Tänakul on Horvaatias Ogier' ees vähemalt üks eelis

Seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier on tõestanud, et suudab rasketes oludes kiirelt kohaneda. Punktitabeli kolmandal sõitjal on Tänakuga sarnaseid tugevaid jooni, kuid ühes vallas peaks eestlasel olema seekord eelis. Erinevalt Hyundaist ei osalenud Toyota sõitjad testrallil ja neil pole Pirelli asfaldirehvidega nii palju kogemusi, kui on konkurendil. «Algaval rallil saame Pirelli slikk-rehve esimest korda võistlustingimustes proovida,» ütles Ogier kohtumisel ajakirjanikega.

Ajalugu on näidanud, et 37-aastane Ogier suudab peaaegu igal rallil tunnetada, milline on just see katse, mis paneb paika jõuvahekorrad. Prantslane panustab sel korral ralli kahele kõige pikemale katsel «Kuni pühapäevani on kõik katsed väga väljakutsuvad. Pühapäevane pikk katse on päris lai, samas on see ka keeruline, sest rehv ei haaku seal hästi. Sellisel teel oli ka raske legendi kirjutada, sest konkreetset joont oli raske jälgida,» kommenteeris Ogier 25 kilomeetrist Blizneci katset.