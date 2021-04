Anett Kontaveit: serv toetas mind ja läksin mängu käigus üha paremaks

Esimeses setis tekkis nii palju [murde]võimalusi, mida ma ära ei kasutanud. Ma ei suutnud neid palle korralikult mängida, see tekitas natuke pettumust ja sett läks pingeliseks. Tegin palju lihtsaid vigu mängija vastu, kellega kohtudes võimalusi kogu aeg ei teki,» rääkis Kontaveit avasetist, kus ta suutis enda servigeime võita väga kiirelt, Kenini omad aga venisid parajalt pikkadeks.

Kontaveit rõhutas, et serv aitas teda palju. «See toimis väga hästi ja toetas mind, sain päris palju ässasid (12 - toim). Ning mida edasi, seda paremaks mu mäng läks. Teises setis tegutsesin paremini ja vabamalt. Samas hakkas vastane samuti paremini mängima.»

Kokkuvõttes jäi ta võidumänguga rahule ning kiidusõnu sai taas kord võistluspaik. «Mulle alati meeldib siin Stuttgardis mängida, see on tore turniir, tekib kodune tunne. Loodan, et mu esitused lähevad iga mänguga järjest paremaks,» lisas Kontaveit.