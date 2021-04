GALERII ⟩ Haavatud Kalev/Cramo peatreener: tänan üht kui viimast mängijat

«Oli väga raske mäng, me ei teadnud mida oodata. Eeldasime, et neil on pikk ja nooruslik koosseis. Meil oli mängu eel rivistusega veidi probleeme, aga tegime väga hea partii. Kõigil on omad mured, aga saime nendega hakkama ja võitsime. Olen selle üle väga õnnelik,» ütles Štelmahers pressikonverentsil.