Inglismaa ja Saksamaa moodustasid jalgpalli EMi eel Itaalia ja Hollandi vastu ühisirinde

Inglismaa koondise peatreeneri Gareth Southgate’i sõnul on 23 mängijat piisavalt palju, et maksimaalselt seitsmest mängust koosnev turniir ära mängida. Lisaks tunneb Southgate muret koondise sisekliima üle. Selge see, et kõik mängijad väljakule ei pääse. Selle asemel, et need kolm lisamängijat EMile pinki soojendama võtta, võiksid nad pigem kodus pere juures puhata.