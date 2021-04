Konkurendid tegid Rovanperä elu raskemaks

Rovanperä sõnul olid Horvaatia kiiruskatsed juba rajaluure ajal üsna mudased. «Mulle tundub, et reedestel katsetel ei ole just palju kohti, kust [esimesest stardipositsioonist] eelist saada. Legendi koostamise ajal olid paljud katsed üsna mudased ning korraldajatel pole plaanis neid vahepeal puhastada,» lausus ta.

«Juba meie tulekuks on tee üsna mudane. Seega ma ei tea, kui palju sellest stardipositsioonist kasu on. Kindlasti on ka kohti, kus saame seda eelist kasutada,» lisas Rovanperä.

Seitsmekordse maailmameistri Sébastien Ogier’ sõnul sõltub stardipositsiooni eelis eelkõige ilmast. «Rajaluure ajal sadas vihma ja teele sattus tõesti palju muda. Kui ilm püsib kuivana, siis ma arvan, et olud on üsna ühtlased ja esimesena startimine on ikkagi suur eelis. Viimase ilmateate kohaselt võib neljapäeval ja reedel sadada. Kui nii läheb, siis tal on jätkuvalt võimalik teiste jaoks tee veelgi mudasemaks muuta,» lausus Ogier