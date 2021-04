Kontaveidil avaneb võimalus Sabalenkalt revanš võtta

Kontaveidi ja Sabalenka omavaheliste mängude seis on valgevenelanna kasuks 3:0. Karjääri jooksul üheksa üksikmängu tiitlit võitnud Sabalenka magusaim triumf eestlanna üle pärineb 2018. aasta Wuhani tenniseturniiri finaalist, kus ta teenis võidu numbritega 6:3, 6:3.

Mida saaks Kontaveit võrreldes poolteist kuud tagasi toimunud matšiga teisiti teha, et valgevenelanna lõpuks murda? «Väljakukate on nüüd natuke teine,» vastas Kontaveit muheldes. «Kui ta mängib iga kord sama hästi nagu Dubais, on keeruline midagi teha, aga ta kogu aeg ei suuda niimoodi. Lähen endast parimat andma, mul pole võidukohustust. Loodan head, võitluslikku mängu, ja võita.»