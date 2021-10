ÜLEVAADE ⟩ Eduka aasta teinud Mäe sai tänavu kaela kulla ja hõbeda

29-aastane maadleja on tiitlivõistlustel stabiilne medalivõitja. Otsa tegi ta lahti 2015. aastal USAs Las Vegases. 16 parema hulgas kaotas Mäe küll Zhou Qianile, kuid et hiinlanna jõudis finaali, sai ka meie naine teekonda jätkata.

Lohutusringis näitas Mäe väga head minekut. Jaapanlannale Chiaki Iijimale tegi ta säru 4:0 ning see avas pronksilahingu ukse. Sealgi ei jätnud Rakverest pärit maadleja vastasele võimalust, sest Andrea Olaya (Colombia) alistus 2:8.

Tänavu kevadel lõpetas Mäe pronksineeduse, kui alistas EMi finaalis venelanna Natalja Vorobjeva. Skoor jäi küll viiki – 1:1 –, kuid eestlannale tõi kuldmedali fakt, et ta teenis viimasena punkti.

Oktoobris toimunud MMiks olid vormikõveras vajalikud parandused tehtud ning mäe pääses finaali. Sinna jõudmiseks tuli võita kolm matši: kaks esimest vastast alistas Mäe veenva ülekaaluga, poolfinaal Aiperi Medet Kõzõga (Kõrgõzstan) läks kõige napimalt. Mäe jäi teise maadlusaja teisel poolel taha 1:3 ja olukord muutus väga raskeks, kuid ta leidis väljapääsu. Paarkümmend sekundit enne lõppu sai Mäe jala kätte ja surus vastase matile istuli. See andis kaks punkti. Kokkuvõttes oli tulemus 3:3, kuid et Mäe teenis punkte viimasena, tähendas see tema võitu.