Vaata ülekannet ⟩ Täna selgub Eesti e-jalgpalli rahvuskoondis

Henry William Heinola ning Andreas Jass Valdaru on kohalikel e-jalgpalli turniiridel kardetud vastased. Neist esimene kuulub Nõmme Kalju e-spordi võistkonda, Andreas on Tallinna Kalevi e-sportlane. 16-aastane Kris Õmblus kuulub kuulub Tartu Kalevi Jalgpalliakadeemia ridadesse.

Aleksander Ojari mängis kuni 2017. aastsani FC Floras ning lõi U17-eliitliigas 5 väravat. 19-aastane Carl Robert Mägimets on Tartu Tammeka ridades sellel aastal koguni kõrgliiga koosseisu kuulunud. Carl Kontkar kannab päris elus Harju JK särki ning on mänginud aktiivselt U17-eliitliigas. Johannes Orasi ja Marten Passi jaoks on tegemist esmakordselt nii suurel FIFA-turniiril osalemisega.