Ogier pääses üle noatera, Horvaatia teed ajasid Evansi pea sassi

«Olime väga lähedal, et lõpetada samas kraavis, kus Kalle. Teadsime, et see sektsioon on väga libe. Aga üllatusena tuli, et see konkreetne kurv oli teistest veel oluliselt libedam. Paiskusime veidi teelt välja, aga suutsime õnneks tagasi rajale saada ja piirdusime vaid rehvipurunemisega. Kaotsi läksid mõned sekundid,» sõnas hommikupooli kolmandal kohal lõpetanud Ogier, kes kaotab liidrile Thierry Neuville'ile 12,3 sekundit.