Probleemidega võidelnud Virves: olud on oluliselt oodatust raskemad

Reedese võistluspäeva esimesel neljal kiiruskatsel näitas Virves stabiilselt 6.-7. kohti ning nõnda ongi ta kokkuvõttes kuuendal positsioonil. Suure kaotuse on põhjustanud väike viga rallilegendi kirjutades. «Esimesed neli katset sõidetud ja oleme kuuendal kohal. Kaotust esimesele on kogunenud ligi minut. Olud on oluliselt raskemad, kui ootasime ja ka rajalegend sai liialt optimistlikult kirja pandud, seega enesekindlust napib,» selgitas Virves.