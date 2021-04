Tennise auhinnarahasse löövad küüned sisse mitu osapoolt, alles jääb umbes pool summast

«Igal turniiril tuleb maksta korraldavale riigile tulumaksu. Venemaal on kodanikele see 13%, USA-s 30%, Prantsusmaal 15% ja Inglismaal 20%. Tegelikult on see alles jäämäe tipp. Kui teenida ikkagi väga suuri summasid, siis tuleb aasta lõpus maksta veel lisaks tulumaksu. Näiteks Prantsusmaal teenides enam kui miljon eurot, siis tuleb tulumaksu koguni 45%,» selgitas Medvedev.