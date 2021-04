RALLIRAPORT ⟩ Kruuda: Tänak ei usalda ilmselt oma auto tagaosa kiiretel lõikudel

Esimest korda MM-kalendris olevat Horvaatia rallit asus pärast avapäeva juhtima Thierry Neuville. Ott Tänak kaotab meeskonnakaaslasele 31,9 sekundit ja hoiab neljandat kohta. Ralliraport leiab, et kõik on selgelt veel lahine ja järgnevate päevade jooksul võimalik konkurendid kinni püüda küll.

Samuti hinnati Horvaatia teedeolusid ning leiti, et kohati on need hullemad kui Tallinna kõige õudsamad paigad. Lisaks nuputati, miks ikkagi Toyotal on mugavam Horvaatia teedel ja Ott Tänakul tekib justkui kiiretes lõikudes probleeme.