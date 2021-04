Enesekriitiline Adamo palus ekipaažidelt imet, et heastada tema tehtud viga

Kui Toyota mehed võtsid kaasa viis kõva seguga rehvi, siis Lõuna-Korea autotootja tiimi ekipaažid kasutasid kahte kõva ja kolme pehme seguga rehvi. Hyundai sõitja Thierry Neuville, kes pudenes liidrikohalt kolmandaks, tunnistas juba pärast tänast avakatset, et valikuga mindi alt.

WRC otseülekandes küsiti, mida tundis Adamo Hyundai rehvivalikust, kui nägi hommikul võistlejate esimesi aegu? «Et me, eriti mina juhina, oleme teinud tohutu vea,» oli itaallane otsekohene.

«Peaksime olema professionaalid ja kui tahad tulla maailmameistriks, ei tohi vigu teha. Pean tunnistama, et kui olen Hyundais olnud pealik, oleme keerulise rehvivaliku ajal teinud enamasti vale valiku. Midagi minu ehitatud struktuuris ei tööta. Võtan selle eest vastutuse ja pean selle kiirelt lahendama.

Oleme siin, et võita, mitte võtta liigseid riske. Kui tahad maailmameistriks tulla, ei saa asju ehku peale jätta. Muidu võiksin palgata inimesi Monte Carlo kasiinost, mitte insenere. Mina vastutan, me ei teinud tööd nii, nagu pidanuksime,» lisas ta.

Toyotal on tänu Sebastien Ogier'le ja Elfyn Evansile Horvaatias kaksikjuhtimine. Neuville kaotab prantslasest liidrile 19,6 ja Ott Tänak 37,5 sekundit. Küsimusele, kas Adamo usub, et Neuville suudab esikoha eest võidelda, vastas ta: «Peame Thierrylt ja Martijnilt (kaardilugeja Martijn Wydaeghe) ning Otilt ja Martinilt (kaardilugeja Marin Järveoja) imet paluma, et heastada minu tehtud viga.»