Hyundai eksimus üllatas enesekindlat Ogier'd

«Olime päris üllatunud, kui Hyundai valikut nägime,» sõnas Ogier WRC otseülekandes. «Samas õpime ju rehve endiselt tundma (tänavusest tarnib neid Pirelli ja Horvaatia on esimene tõeline asfaldiralli nende rehvidel) ega saanud olla 100 protsenti kindel, et tegime õige otsuse, aga olin päris enesekindel. Rehvid ja auto töötasid katsetel hästi. Nautisin hommikut, mõned lõigud olid mustad ja libedad, aga ei midagi ootamatut.»

Seitsmekordse maailmameistri edu tiimikaaslase Elfyn Evansi ees on üsna napp, seitse sekundit. «Ees on palju kilomeetreid, meil pole aega lõõgastuda. Pärastlõunal on rajal ilmselt veelgi rohkem sodi. Peame rütmi hoidma ja probleemidest hoiduma,» kostis Ogier.