Adamo sõnul on kahe hobuse võidujooksus mängude mängimiseks liiga vara

Nimelt on Neuville enne homset kolmandal kohal, jäädes liider Sebastien Ogier'st maha 10,4 sekundit. Pühapäeval on sõita neli katset kogupikkusega 78,58 km.

Adamo märkis, et täna pärastlõunal oli rehvivalik selge: nii nagu teised, valisid ka Hyundai sõitjad vaid kõva seguga rehvid. Tõsi, hommikul nihu läinud rehvivalik on itaallase sõnul seda valusam, et võitlus esikoha nimel on äärmiselt tihe.

«Kui vaadata pärastlõunaseid katseid, on Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Ott Tänak vaid paari sajandiku sees ning Thierry Neuville oli veidi kiirem. Esinelik on teistest selgelt üle ning võitmiseks pead tegutsema idaalselt. Konkurents on nii tihe, et rumalad vead mõjutavad tulemust,» viitas Adamo valele rehvivalikule.

«Kindlasti on Neuville'il homme võimalus, aga ees on umbes 80 km katseid, mille teed on eelneva kahe päeva omadest erinevad. Kui oleme realistid, siis vahe on nii väike, et väliste mõjudeta on 80 kilomeetriga kümme sekundit tagasi võtta väga keeruline. Ärge saage valesti aru: see pole võimatu, küll aga väga raske,» lisas ta.