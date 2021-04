Evans lubas, et jätab oma Toyota nüüd rahule

«Muidugi,» vastas Evans WRC otseülekandes küsimusele, kas ta läheb homsel neljal katsel kogupikkusega 78,58 km võidu peale sõitma. «Seis on üsna tihe,» viitas ta faktile, et kolmandat kohta hoidev Thierry Neuville kaotab Ogier'le 10,4 sekundit.

Waleslane pole esimene piloot Horvaatias, kes on oma autole pidevalt sobivat seadistust otsinud. Evansi sõnul on see ka loogiline, sest on ju praegune asfaldietapp kõigi jaoks uus.