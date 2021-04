Toyota veljehädad on tagasi? Pahur Ogier rääkis sarnast juttu nagu Tänak ja teised minevikus

Prantslane rääkis, et tänase võistluspäeva jooksul läks tal katki kolm rehvi: üks hommikustel ja teine pärastlõunastel katsetel. Sealjuures tundis ta rõõmu, et otsustas päeva viimasele neljale katsele minna kahe varurehviga.

«Olen pahane, sest rääkisime juba Monte Carlos, et midagi on vaja teha. Kolm rehvipurunemist olukorras, kus me pole millelegi tõsiselt otsa sõitnud, on liiga palju,» rääkis ta WRC otseülekandes.