VIDEO ⟩ Naljanumber: vormel E etapil sai enamikel masinatel aku tühjaks

«Minu jaoks on mõistagi suurim probleem, et kaotasin viimase ringiga esikoha. Aga mootorispordi ja vormel E fännina olen üritanud seitse aastat teistele selgeks teha, et tegemist on tõsise võistlusega, me oleme professionaalid. Arvan, et nüüd jälgisid meid ka skeptikud, sest sõitsime õigel ringrajal. Kahjuks ei lõppenud võistlus nii, nagu pidanuks,» ütles Techeetahi tiimi piloot Antonio Felix da Costa Racefansile.