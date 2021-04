Ogier palus Evansilt vabandust: võita saab ainult üks

«Praegu on emotsioon meie jaoks meeletult tugev, see nädalavahetus on olnud nagu Ameerika mäed rehvipurunemiste ja tänase probleemiga [Ogier sattus hommikul liiklusavariisse]. Olin õnnelik, et sain pärast täna hommikust probleemi rallit jätkata ja niimoodi võita... Selle emotsiooni pärast me selle spordialaga tegelemegi,» lausus Ogier.