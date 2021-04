Ogier selgitas vahejuhtumit politseiga: meil tekkis keelebarjääri tõttu suur arusaamatus

«Tahaksin paluda vabandust ning selgitada täna hommikul juhtunud intsidenti. Videost võis jääda ekslik mulje, et me ei peatunud pärast liiklusõnnetust,» kirjutas Ogier sotsiaalmeediasse.

«Esmalt tegime kindlaks, et teise sõitjaga on kõik korras. Samuti andsime politseile omapoolsed selgitused ning kõik vajalikud dokumendid. Kahjuks tekkis meil keelebarjääri tõttu suur arusaamatus. Nüüd on see lahendatud. Meil on väga hea meel, et keegi viga ei saanud,» lisas prantslane.