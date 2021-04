Ralliraport ⟩ Euroopa liikluses on ralliauto justkui paavst

Värskes «Ralliraportis» vaadati tagasi Ogier' osalusel juhtunud liiklusõnnetusele ning leiti, et prantslane pidanuks antud olukorras hoolikam olema. Lisaks toodi välja, et traditsioonilistes Euroopa ralliriikides suhtutakse ralliautodesse ja nende juhtidesse ilmselt aupaklikumalt kui Horvaatias.

Kas Hyundai ralliautoga suudabki asfaldil kiiresti sõita vaid Neuville? «Kui tagasi mõtleme, siis asfaldil on Hyundaiga hakkama saanud vaid Neuville. Ta saab kuidagi aru, kuidas saba asfaldil liigub. Kõik ülejäänud mehed, kaasa arvatud üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb, on öelnud, et nad ei saa aru, kuidas selle autoga asfaldil sõita. Siin tuleb ka meie meestel tööd edasi teha, et kuidagi asfaldil end mugavalt tunda,» sõnas ralliekspert Gustav Kruuda.