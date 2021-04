UEFA algatas Zlatani kohta uurimise, soolas on suur rahatrahv ja pikk mängukeeld

Nimelt võis Ibrahimovic vastuollu minna FIFA ja UEFA reeglitega, mis keelavad panustamisfirmadega seotud mängijatel nende võistlustel osalemast. Rootslane on aga Maltal registreeritud kihlveokontori Bethard kaasomanik.

FIFA reglement näeb ette, et rikkujaid võib trahvida kuni 100 000 euroga ning lisaks võidakse neid karistada kuni kolmeaastase jalgpallis tegutsemise keeluga. Arvestades, et Ibrahimovic on juba praegu 39-aastane, tähendaks igasugune vutikeeld ilmselt tema karjääri lõppu.