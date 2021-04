Puusta MMil medalisõitu ei pääsenud

RS:X-klassi MMil Cadizis tuli Ingrid Puustal neljanda võistluspäeva lõpuks leppida 12. kohaga, mis tähendab, et medalisõitu eestlanna ei pääsenud. Täna on medalisõidust välja jäänud naistel veel üks võistlussõit, millega Puustal on võimalik oma lõpptulemust ühe koha võrra parandada. Naiste esikolmik enne medalisõitu on Lilian de Geus Hollandist, Charline Picon Prantsusmaalt ja Katy Spychakov Iisraelist.