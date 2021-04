Postimees toob suurepärases hoos Kotsari ja Hamburgi mängud otsepildis fännideni

Eesti koondise keskmängija Kotsar ja Hamburg kuuluvad Saksamaal selgelt paremate hulka, sest 20 võitu ja kümme kaotust annab neile tabelis kuuenda koha, ent näiteks neljandat kohta hoidev Oldenburg on neli vooru enne põhihooaja lõppu kahe võidu kaugusel.

Viimasest kümnest liigamängust on Hamburg võitnud üheksa ning 24-aastane Kotsar on klubi selge põhimees. Sel hooajal on ta toonud keskmiselt 14,5 punkti, 6,6 lauapalli ja 1,8 resultatiivset söötu mängu kohta.

Et Postimees näitab sel hooajal otsepildis ja eestikeelse kommentaariga kõiki Hamburgi mänge, on korvpallisõbrale garanteeritud vähemalt seitse mängu: kõik neli järelejäänud põhihooaja lahingut ja minimaalselt kolm kohtumist play-off'is. Nimelt mängitakse Saksamaal kaheksa parema hulgas seeriad kolme võiduni.

Olgu öeldud, et Kotsari ja Hamburgi mänge näeb vaid Postimehe digitellija. Kui sa pole veel Postimehe digitellija, aga soovid kohtumisi otsepildis vaadata, siis kliki SIIA. Olgu lisatud, et kohtumised on geoblokiga ehk neid näeb vaid Eestist.

Hamburgi põhihooaja lõpu mängugraafik ja Postimehe ülekanded: