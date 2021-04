Soome mõtleb olümpiamängude võõrustamisele

Meie põhjanaabrid on taliolümpia korraldamise ideega tulnud lagedale ka varasemalt, kuid ROKi muutunud olümpialinnade otsingusüsteem on andnud neile uut lootust. Esimene plaan oleks 2030ndatel korraldada talimängud näiteks koos Rootsi või Norraga.

Esialgse plaani kohaselt oleks võõrustajalinnaks Helsingi, suusaalad toimuksid Lahtis ning mäespordialade läbiviimiseks otsitakse partnerit Skandinaaviast. «Ma arvan, et see on täiesti võimalik. Soome võiks olla üks osa Põhjamaade konsortsiumist,» ütles soomlannast ROKi liige Sari Essayah, vahendas Iltalehti.