BMW juht: Ogier ütles mulle, et oleks ma pidurdanud, poleks ta saanud rallit jätkata

«Ma jälgisin neid, järgnesin neile mööda tänavaid. Sõitsin kiirusega 60 km/h. Mul ei olnud vaja pidurdada, sest valgusfoor läks õigel ajal roheliseks. Pärast seda, kui ma valgusfoori juures kiirendasin, keeras ta mulle järsult ette,» kirjeldas BMW juht Željko Matić väljaandele 24sata.

Matić oli pühapäeva planeerinud ralli vaatamiseks, kuid sellest ei tulnud midagi välja, sest kogu päev kulus tal avariilise autoga tegelemiseks. Õnneks ükski osapool õnnetuses viga ei saanud.

«Ma ei osanud oodata, et ta nii järsult pöörab. Seetõttu, et õnnestunud mul ka pidurada. Ogier ütles mulle hiljem, et kui oleksin pidurdanud, poleks ta Horvaatia rallit saanud jätkata, sest tema auto parem külg saanuks veelgi rohkem kannatada ning kahjustused olnuks suuremad,» sõnas Matić.

Ogier jõudis katkise uksega autoga sõita kaks kiiruskatset, enne kui FIA tehniline delegaat tema Toyota Yarise üle vaatas. Prantslasele anti luba rallit jätkata ning ta teenis Horvaatiast lausa esikoha.

Hoopis nukramalt läks aga Matići BMW-l. «Mu auto on täitsa läbi. Turvapadjad tulid lahti, esivedrustus on puru. See oli palju tõsisem kokkupõrge, kui te arvate. Lendasin sõna otseses mõttes üle kõnnitee ja tabasin teepiirde posti, mis väändus kõveraks,» rääkis Matić.