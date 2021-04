BLOGI ⟩ Reali ja Chelsea'i paaris jäi pärast avamängu kõik lahtiseks

Küsimärgid on ka poolkaitsja Toni Kroosi kohal, kuid peatreener Zinedine Zidane kinnitas, et lihases kerget ebamugavust tundnud maestroga on kõik korras. Hea uudis on «klaasmehe» Eden Hazardi tervenemine. 13. märtsil puusvigastuse saanud ääreründaja mängis nädalavahetusel üle kuu aja esimesed minutid, kui sekkus koduliigas Elche vastu viimaseks veerandtunniks. Hazardi osalus lisaks kohtumisele vürtsi, sest Chelsea müüs Belgia rahvuskoondislase kaks aastat tagasi Realile umbes 100 miljoni euro eest.