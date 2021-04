Seitse aastat Norra koondisesse kuulunud olümpiavõitja visati üle parda

Seitse aastat Norra koondisesse kuulunud Tønseth on Pyeongchangi olümpiavõitja ning kahekordne maailmameister (2015 ja 2017). Kõik tema tiitlivõidud pärinevad 4x10 km teatesõidust. Individuaalselt võitis Tønseth kolm MK-etappi ning jõudis 12 korda poodiumile.

Kuigi karjääri Tønseth ei lõpeta, tuleb tal olümpiahooajal hakkama saada ilma koondise privileegideta. «Mõistagi on see kurb uudis. Eks seda oli oodata, sest viimased kaks hooaega on olnud rasked,» sõnas sportlane NRK-le.