Eesti poksiliit: selline traagiline juhtum on raske ka meie sportlasele

«Saime täna rahvusvaheliselt poksiliidult ääretult kurvaks tegeva teate, et Poolas toimunud noorte MMil meie poksijaga võistelnud ning matši järel haiglasse toimetatud Jordaania poksija Rashed Al Swaisat suri Kielce haiglas. Oleme šokeeritud ja äärmiselt kurvad, et selline traagiline asi on juhtunud. Oleme leinas, sest ei ole midagi hullemat, kui noore inimese elu katkemine,» kirjutas Eesti alaliit.

«Rahvusvaheline poksiliit on edastanud meile palve austada Jordaania sportlase perekonna soovi mitte avaldada detailset infot selle traagilise sündmuse kohta. Teame, et Poola politsei on alustanud selle sündmuse kohta menetlust. MMil osalevad sportlased läbivad alati põhjaliku meditsiinilise kontrolli, mistõttu on amatöörpoksis niivõrd traagilised õnnetused äärmiselt šokeerivad,» lisas poksiliit.