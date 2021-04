VIDEO ⟩ M-Sporti Rally1-autost läksid liikvele esimesed videokaadrid

Seni pole M-Sport ametlikult kinnitanud, millisel Fordi mudelil nende uus ralliauto põhineb. Fotodelt ja videost võib näha, et tegemist on Fiestaga, kuid ralliportaal DirtFish on endiselt teadmisel, et 2022. aasta auto tuleb Ford Puma baasil ja piltidel on näha nn testauto, mis põhineb käesoleva põlvkonna WRC-autol.