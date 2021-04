Kergejõustikulegend kutsus koroonaeitajaid herneajudeks

«Kuulsin, et intensiivravil oli teise patsiente, kes olid üle kolme nädala teadvusetult. See, et meil on idioodi, kes eitavad pandeemiat, peaksid rääkima inimestega, kes haiglas töötavad, sest nemad on tõelised kangelased.

Need idioodid olid varakult väljas juttudega, et koroona on pettus ja siis hakkasid seletama, et vaktsiin on halb. Ma nägin ja kuulsin, kui raske on koroonapõdejate seis. Õhku on äärmiselt raske saada ja sul on tunne nagu upuksid,» rääkis endine kõrgushüppaja.