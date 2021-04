BLOGI ⟩ PSG lubamatud eksimused maksid valusalt kätte, City astus suure sammu finaali suunas

Nii Pariisi Saint-Germain kui ka Manchester City on viimastel aastatel olnud koduliigas edukad, kuid eurosarjas on ikka ja jälle midagi puudu jäänud.

Manchester City võib aga rõõmustada, sest nende mängujuht Kevin De Bruyne suutis kahe nädalaga hüppeliigese terveks ravida. Pühapäeval peetud Inglismaa liigakarika finaalis Tottenhami vastu andis just tema Aymeric Laporte 1:0 võiduväravale söödu.

Eurosarjades on PSG ja City kohtunud kolm korda, viimati 2016. aasta Meistrite liiga veerandfinaalis. Siis saatis edu Inglismaa klubi. Avamäng lõppes küll 2:2 viigiga, kuid korduskohtumises teenis City 1:0 võidu. Esimest korda oldi vastamisi 2008. aasta UEFA Cupi alagrupiturniiril ning lepiti 0:0 viiki.

Inglismaa meistrivõistlustel liigub Manchester City kindlalt tiitli suunas. Viis vooru enne hooaja lõppu on Cityl olemas turvaline kümnepunktiline edu ning kolmas meistritiitel viimase nelja aasta jooksul on vaid vormistamise küsimus.