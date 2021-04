Kuigi ühiskonnas puhkest pärast süüdimõistvat otsust kerge debatt selles osas, kas Veerpalu peaks jätkuvalt riigilt olümpiavõitja toetust saama, leidis Kultuurkapitali nõukogu tänasel koosviibimisel, et neil puudub juriidiline alus selle mitte väljastamiseks.

«Meil on kehtiv nõukogu kord ja sätestatud statuut, mille põhjal antakse toetusi. Eesti juriidikas ei saa teha otsust inimese kahjuks, kui ta on täitnud kõik tingimused ja vastab statuudile. Olümpiavõitja Andrus Veerpalu on ja seda talt keegi ära võtnud pole,» sõnas Eesti Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks.