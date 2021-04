Järelvaadatav ⟩ Tänak, Vips ja Aron esitlesid pressikonverentsil noorteprojekti Talendid Rajale uut hooaega

Täna Saku Suurhallis toimunud pressikonverentsil tutvustas aasta alguses Eesti Kardiliitu juhtima asunud juhatus tänavuse hooaja plaane ning autasustas eelmise hooaja meistreid. Traditsiooniliselt on liidu oluliseim roll Eesti meistrivõistluste läbiviimine, millele tänavusel hooajal aitavad uue hoo anda värskelt sõlmitud lepped koostööpartneritega.

Suunaks maailmaklassid

Eesti Kardiliidu juhatus on pressikonverentsil esitletu põhjal loonud Eesti mootorispordi edendamiseks selge strateegia. Eelisarendatakse rahvusvahelise autoliidu FIA kardikomisjoni CIK-FIA võistlusklasse, mis tähendab, et tulevastel aastatel antakse Eesti meistritiitel välja ainult neis klassides.

«Eesti on just nõnda väikse elanikusrvuga riik, et spordiarengu mõttes puudub vajadus samade vanuserühmade sportlaste killustamiseks erinevate kardiklasside vahel. Meistrivõistlused toimuvad ühes vanuserühmas ja ühes kindlas klassis. Loomulikult on nn monoklassides toimuvatel võistlustel võimalus saada edaspidigi kalendrisse, kuid väärtuslik Eesti meistritiitel antakse välja üksnes CIK-FIA klasside võistlejaile,» selgitas asja olemust Johannes Moor.

«Meie selgeks eesmärgiks peab olema Olerex kardispordi Eesti meistrivõistlustest luua sportlastele pinnas osalemiseks suurtel tiitlivõistlustel nagu seda on Euroopa või maailmameistrivõistlused. Seetõttu on iseenesest mõistetav, et just neis klassides viime me läbi ka koduseid võistlusi.»

Paul Aron. FOTO: Tairo Lutter/Postimees/Scanpixs Baltics

Pressikonverentsil erikülalisena osalenud Mercedes-AMG F1 noortetiimi liige ja aastal 2018 klassis OK-Junior Euroopa meistriks tulnud Paul Aron kommenteeris samuti liidu plaane:

«Pole kahtlust, et just CIK-FIA klassidesse on koondunud maailma kardispordi paremik ning seda teed pidi on võimalik silma jääda olulistele inimestele. Kõik minu tänased F3 konkurendid ja ka F1 sõitjad on alustanud kardist ning olnud erandituna edukad just suurtel tiitlivõistlustel. Seega on selge, läbi mille teed tippu rajatakse. Olen kahe käega poolt Eesti Kardiliidu valitud suunale, leian et see on ainuõige tee ning abistan ise igakülgselt kaasa, kuidas vähegi saan.»

Kardispordi vajalikkust rõhutas teinegi F1 tiimi kuuluv Eesti autosportlane. Jüri Vips kuulub nimelt Red Bull F1 noortetiimi, kuid ei saanud töökohustuste tõttu üritusel kohal viibida. Pressikonverentsiga videosilla vahendusel liitunud Vips lisas: «Ma ei usu, et kardispordita oleks olnud mul võimalik jõuda siia, kus täna olen. Eks näitab seda seegi, et iga viimane kui F1 sõitja viimase 20 a jooksul on alustanud oma karjääri kardiroolist.»

Veelgi atraktiivsem meistrisari

Tänavusest hooajast alates viiakse Olerex kardispordi Eesti meistrivõistlustel teisigi uuendusi, mille eesmärgiks on kardispordi jälgitavuse ja selle populaarsuse kasv.

Eesti Kardiliidu juhatuse liige Sander-Mel Mellikov: «Võistluste atraktiivsemaks muutmise huvides oleme viinud sisse mitmeid täiendusi ning seda esiteks just live-otseülekandeid silmas pidades. Peame paraku kõik arvestama hetke keerulise olukorraga ning live-otseülekanded hakkavad seetõttu mängima aina suuremat rolli spordi kajastamisel.

Senisest suuremat rõhku paneme meediatööle ning ka järelkasvuprojektide arendamisse. Aastaid edukalt tegutsenud laste hobikardisari Talendid Rajale toob Olerex kardispordi Eesti meistrivõistlustele jätkuvalt osalema uusi sõitjaid. Lisaks saavad planeeritud testipäevad olema kindlasti heaks võimaluseks kardispordiga esmase tutvuse tegemiseks.»

Olerex kardispordi Eesti meistrivõistluste sari stardib 20-21. mail Rapla kardirajal. Olerex kardispordi Eesti meistrivõistluste arvestuses sõidetakse klassides Micro, Mini, OK-Junior, OK ja KZ2.

Enne üritust

«Mul on hea meel jätkata panustamist Eesti Autospordi Liidu ja Eesti Kardiliidu poolt üheksandat aastat järjepanu korraldatava noorteprojekti Talendid Rajale. Pärast edukat eelmist hooaega tutvustame neljapäevasel pressikonverentsil sarja uuendusi, mille kaudu loodame spordi juurde tuua veelgi enam noori ning aidata neil suure spordi suunas edasi pürgida,» ütles Tänak pressiteate vahendusel.

Pressikonverents algab kardispordi hooaja tutvustamisega, mille käigus jagatakse ühtlasi 2020. a Eesti meistritele kätte nende võidukarikad. Seejärel tutvustatakse juba Ott Tänakuga eesotsas järelkasvuprojekti Talendid Rajale ja selle tänavuse hooaja tegemisi.