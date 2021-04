Poola politsei algatas surmaga lõppenud poksimatši osas uurimise

Poolas toimunud noorte MMil kaalukategoorias kuni 81 kilogrammi võistelnud Vinogradov lõi Al Swaisati kolmandas raundis nii karmilt ringipõrandale, et viimast ei suudetud mitme minuti jooksul püsti aidata. Edasi toimetati poksija kanderaamil haiglasse.

Haiglas tehti poksijale ajus tekkinud verevalumi eemaldamiseks operatsioon ning edasine ravi jätkus intensiivravis. Paraku kaotas Al Swaisat kümme päeva pärast saatuslikku tabamust elu.

Praeguseks on Poola ametivõimud algatanud asjaga seoses ka ametliku uurimise. «Uurimisega on tehtud algust ja see on prokuratuuri käes. Uurime kõiki sportlase surmaga seotud asjaolusid ja tegeleme teemaga süvitsi. Uurimine on praegu veel algfaasis, kuid kolmapäeval tehtav lahkamine võib olla võtmetähtsusega,» vahendas portaal Sportowe Fakty Kielce sealse ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Daniel Prokopowiczi sõnu.

«Sellistel juhtumitel on lahkamisega seotud ekspertarvamused võtmetähtsusega,» jätkas ta. «Peame meeles pidama, et surm saabus märgatavalt pärast poksimatši, mistõttu tuleb meil uurida kogu seda ajavahemikku.»

Siiani on avalikkusele teada, et Al Swaisatil tekkis pärast poksimatši verimuhk ehk hematoom ning teda opereeriti. Lisaks on ilmnenud, et jordaanlane võis juba MMile tulla varasema peatraumaga, mis talle tegelikult saatuslikuks sai.

Poolas toimunud noorte MMi ja sealhulgas ka Al Swaisati ja Vinogradovi duelli jälginud Horvaatia treener Dražen Kuhar sõnas päev hiljem väljaandele 24sata.hr: «Rääkisime nende treeneritega ja nad ütlesid, et väidetavalt oli ta enne MMi saanud peapõrutuse. Ta oli saanud tabamuse peapiirkonda väljaspool poksiringi. Ja põhimõtteliselt tuli ta peapõrutusega MMile, ta ikka riskis...»

Terve elu poksimisega tegelenud 43-aastane horvaat lisas, et ei mäleta ühtegi teist surmaga lõppenud nokauti. «Olen näinud palju nokaute, aga mitte surmaga lõppenud olukordi. Poiss lamas oma viis minutit teadvusetult maas. Poksis on reegleid pidevalt muudetud, et ala oleks võimalikult ohutu. See juhtum ei saanud poksiga seotud olla, sest vigastus pärines ringist väljastpoolt. Tundub, et ta polnud sellest lihtsalt taastunud,» arvas Kuhar.