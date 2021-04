PM VIDEO ⟩ Ott Tänak Hyundai asfaldimurest: tehnilised lahendused pole kahjuks minu kätes

Kolmandal MM-etapil Horvaatias oli Tänak Hyundai i20 WRC-autoga asfaldil kohanemisega raskustes. Koos Martin Järveojaga neljanda koha saanud Tänaku sõnul on tal plaan olemas, aga kõik lahendused pole tema kätes. «Eks mina olen lõpuks sõitja ja minul on see visioon olemas, mismoodi see auto võiks lõpuks sõita. Kuidas see tehniliselt võimalik on, see ei ole kahjuks minu kätes,» ütles Tänak neljapäeval ajakirjanikele antud intervjuus.

Kas auto enda jaoks mugavamaks saamisel tulevad abiks ka väiksemad rallid, mis ei kuulu MM-kalendrisse? «Kõigepealt tuleb kõik info läbi töötada, mis me ralli jooksul õppisime. Sealt järeldused teha ja näha, kas meil on võimalik kuidagi paremaks tuunida seda autot minu jaoks või mitte. Kui meil väga midagi teha ei ole, siis need ekstrakilomeetrid ei anna midagi, aga kui meil on midagi teha, siis ma arvan, et me sõidame väikseid rallisid,» ütles Tänak.

40 punktiga Sebastien Ogier’, Thierry Neuville’i ja Elfyn Evansi järel neljandat kohta hoidev Tänak ütles intervjuus, et tema hooaeg on seni kulgenud üles-alla. «Aasta algus ei olnud kõige parem, samas Arktika oli okei, nüüd Horvaatias olime pigem raskustes. Rasketest päevadest ja olukordadest on kõige rohkem õppida ja võimalik edasi areneda. Täna on aasta algus ja on võimalik edasi areneda. Pikk aasta on ees ja kõige parem, mis me teha saame on siit edasi minna.»

Horvaatia etappi iseloomustas Tänak kui üht kõige raskemat asfaldirallit. Samas oli võistlus tema hinnangul MM-etapi vääriline. Eestlane mainis ka ralli jooksul, et ei tundnud ennast Hyundai roolis kõige mugavamalt ja peab masinat veel enda käe järgi asfaldietappideks seadistama.

«Esimene emotsioon on ka selle pealt, et me olime seal esimest korda. Palju tuleb õppida ja kogeda ralli jooksul, need üllatused kindlasti muudavad seda esimest emotsiooni, aga üleüldiselt oli ta MM-ralli vääriline ralli,» rääkis Tänak.