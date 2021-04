Messi üleminekusaaga hakkab viimaks lõppema

Varasemalt on Barcelona näidanud välja, et Messiga lepinguni jõudmise nimel ollakse valmis väga paljuks. Sestap poleks imestada, kui säärased lubadused ka antakse. Ilmselt oleks Messi ametnikuna üsna hea tippmängijate meelitaja. Seda on ta ka praegu näidanud, sest nii mõnigi pallur on just Messi pärast Barcelonaga liitunud.