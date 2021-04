Russell tahtis Bottaselt vabandust paluda, kuid soomlane magas edasi

Bottase sõnul oli suurel kiirusel tehtud avarii hirmus, kuid õnneks pääsesid mõlemad osapooled vigastusteta. «Sellises olukorras pole kunagi tore olla, kuid see võinuks lõppeda ka palju hullemini,» nentis ta.

Kui vahetult pärast avariid oli Russell veendunud, et kokkupõrkes tuleb süüdistada soomlast, siis hiljem sai ta aru, et oli oma sõnadega liiga järsk. Sotsiaalmeedia vahendusel palus ta Bottaselt ka vabandust.

«Olen tema vabandusest kuulnud ning seda lugenud. Esmaspäeva hommikul ta helistas mulle. Kuna ma magasin, jäi kõne vastu võtmata. See asi on nüüd unustatud, aeg on edasi liikuda,» ütles Bottas.