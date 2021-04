Pealtnägija ütlused näitavad Ogier' ja politsei vahejuhtumit hoopis teistsuguses valguses

DirtFishi juhtiv ralliajakirjanik David Evans kirjutas Ogier' ja politseiniku vahel juhtunud intsidendi järel, et seitsmekordne maailmameister tulnuks võistlustelt diskvalifitseerida. Temaga võttis ühendust üks rallifänn, kes soovis Ogier' kaitseks välja astuda.

Nimelt viskas enda nime mitte avaldada soovinud rallisõbral üle, et meedias maaliti Ogier’st pilt, justkui oleks ta hullumeelne. Mõistagi käib jutt Ogier’ avariijärgsest olukorrast, kus prantslane sõitis autoga sündmuspaigalt minema, samal ajal, kui üks politseinikest hoidis käsi auto kapotil ja püüdis teda takistada.

Pealtnägija sõnul oli kogu situatsioon tegelikult palju rahulikum. Mis siis ikkagi juhtus?

Pärast avariid tuli Ogier autost välja ning kontrollis, kas kokkupõrkes osalenud BMW juhiga on kõik korras. Nii Ogier kui ka tema kaardilugeja Julien Ingrassia käitusid allika sõnul BMW juhi suhtes väga lugupidavalt.

Paar minutit hiljem saabus sündmuspaigale politsei. Pealtnägija sõnul oli aru saada, et politsei ja Ogier' vahel on keelebarjäär. Umbes kümme minutit pärast kokkupõrget saabus sündmuspaigale Toyota meeskonna esindaja Jarmo Lehtinen.

DirtFishi allika sõnul olid nii Lehtinen kui ka politsei ühenduses ralli võistluskeskusega, kust anti signaal, et Ogier’ võib sündmuspaigalt lahkuda ja edasi kiiruskatsele liikuda. Bussipeatuses seisnud pealtnägija sõnul jäi talle mulje, et kõik said justkui aru, et prantslane võib nüüd lahkuda.

«Asi juhtus põhimõtteliselt eimillestki. Tiimiesindaja rääkis telefoniga ning Ogier vaatas talle küsivalt otsa: «Kas võin nüüd lahkuda?» Ma ei olnud piisavalt lähedal, et kõike kuulda, aga tundus, et asi on korras,» rääkis pealtnägija.

Ent miks siis üks politseinikest ikkagi Ogier’d takistada üritas? «Mulle jäi mulje, et ta oli lihtsalt segaduses. Kogu situatsioon oli tegelikult väga rahulik ja õnnelik. Ogier oli seal pikka aega ning rääkis üsna palju. Keegi väga midagi aru ei saanud, aga ta ei olnud ka mingisugune hullumeelne kutt. Lugesin meediast sellist si**a, nagu oleks Ogier politseiniku alla ajanud – see ei olnud üldse nii. Kogu olukord oli rahulik,» kinnitas allikas.

Ajakirjanik Evans tõdes tunnistaja juttu peale, et tegi tänapäeval paljulevinud vea. Üks väike videoklipp võib sündmuste tegelikku käiku väga palju moonutada ning anda intsidendile teistsuguse konteksti.