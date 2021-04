Pronksine neljapaat annab täna Zagrebis lihvi otsustavaks olümpiaregatiks

Paar nädalat tagasi Itaalias toimunud EMil võõrustajate ja Hollandi järel pronksi võitnud Jüri-Mikk Udam (Tallinna SK), Allar Raja (SK Kalev), Tõnu Endrekson (Pärnu SK) ja Kaspar Taimsoo (Viljandi SK) teevad viimaseid ettevalmistusi mai keskel peetavaks Tokyo OMi kvalifikatsiooniregatiks: selleks sobib MK-etapp väga hästi. Ehkki kvartette on stardinimekirjas vaid seitse, on need valusa jalaga: võistlustules on Tšehhi, Prantsusmaa, USA, Saksamaa, Poola ja Norra.

Eessõudja Taimsoo sõnutsi on tiim peale EMi kenasti taastunud. «Siiani on kõik olnud tasakaalus: kodus veedetud nädal kulges edukalt, tegime tavapärase plaani järgi trenni, kõik sujus,» rääkis viljandlane. Teeneka spordimehe arvates eraldistart üldises plaanis midagi ei muuda. »Tavapärane start on küll lihtsam, sest siis näed, mida konkurendid teevad, ent see ei tähenda, et me muretseksime: teeme oma sõitu ja peame keha korralikult käima saama,» selgitas atleet.