Rallieksperdid arutasid Tänaku asfaldiprobleemi: võib-olla ta mõtleb üle?

Eestlane lõpetas hooaja esimese asfaldiralli neljanda kohaga, kuid ei tundud end autos mugavalt ega suutnud poodiumikonkurentsi sekkuda. Endine WRC tiimipealik George Donaldson sõnas, et kui Tänaku Hyundaid vaevab vaid seadistuseprobleem, siis sellele leitakse lahendus testidel. Kui aga autol on fundamentaalne probleem, siis võib-olla ka mitte,» lausus ta.

Eelkõige on Donaldsoni sõnul küsimus aga usalduses. «Mõnel võib olla raske uute inimestega usaldust luua ja tulemuseks on kehv inseneritöö. Olen seda ise korduvalt näinud. Mitte, et ta otseselt midagi valesti teeks, aga sõitja lihtsalt ei usalda teda. Kuid see võib olla lihtne asi, mida parandada,» sõnas Donaldson.