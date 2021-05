VIDEO ⟩ Inimkalkulaator Vips jahmatas tiimikaaslast

Nimelt said fännid neile küsimusi esitada ning vastuse leidis vähemalt üks igavikuline küsimus: kas ananass käib ikka pitsa peale või mitte? Selgus, et nii Vips kui ka Lawson võivad säherdust pitsat küll süüa, kuid nende hinnangul ananass pitsa peale ei kuulu.

Hiljem paluti neil öelda naljakas sõna oma emakeelest. Vips märkis õigesti, et välismaalastele on iga eestikeelne sõna naljakas, kuid soostus eesti keeles ütlema «Liam on aeglane». Lawson uuris, mida see tähendas, Vips vastas inglise keeles: «Et sa oled väga kiire.»