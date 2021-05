M-Sport laulis Fordile hosiannat, ent põnevat otsust pole veel langetatud

Autoralli MM-sarjas hakatakse järgmisest hooajast sõitma hübriidajamitega ning esimesena on oma 2022. aasta masinast pilte ja klippe jaganud Forde kasutav M-Sport. Senised testid on tehtud Ford Fiestaga, kuid see ei tähenda, et me näeme Fiestat ka järgmisel hooajal.