Väljaande Mash sõnul hukkus viis last silmapilkselt. Haiglasse viidud lastest kuue seisund on jätkuvalt tõsine: kaks neist viidi Gratševka rajooni keskhaiglasse, neli tükki viibib Stravopoli polikliinikus. Minibussis viibis kokku 14 last, vanuses 12-14, lisaks veel neli täiskasvanut.