Räikköneni otsekohesus ajas F1-maailma taas naerma

Meenutagem siinkohal, et Alfa Romeod tüüriv Räikkönen alustas eelmise aasta Portugali GPd 16. kohalt, kuid tegi imelise stardi ning leidis ennast teise ringi lõpuks juba kuuendalt kohalt. Paraku ei õnnestunud tal sellest positsioonist kinni hoida ning ruudulipu alt sõitis ta läbi 11nda mehena.

«Kui sageli olen seda sõitu vaadanud? Mitte väga, kui nüüd aus olen. Minu poeg on seda vaadanud küll korduvalt, see on kindel, kuid ma võtsin ise sellest ju osa, seega tean täpselt, kuidas sõit kulges,» sõnas Räikkönen endale omase jäise huumoriga.