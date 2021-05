Galerii ⟩ Paide tegi oma teise ringi avamängus vigade paranduse

Sellest Paide jaoks ka piisas ning 1:0 võiduga kirjutati tabelisse juurde kolm punkti. Mullu hõbedale platseerunud meeskond hoiab hetkel koduliigas liidrikohta, kuid tabeliseis on koroonaviiruse tõttu kaootiline, sest erinevatel meeskondadel on peetud erinev arv mänge.

Karl Mööl Soccernet.ee otse-ülekandes: «Ei olnud kõige ilusam mäng meie poolt, aga meil on päris mitu mängu olnud nii, et lööme [alguses] ära ja suudame siis taga ära hoida. Selles mõttes on positiivne. Proovime teha oma asju ja ees õnnestuda, täna õnnestusime ja sellest piisas.»