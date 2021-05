Nõmme Kalju saab konarliku alguse järel vankri nina üha enam õiges suunas

Kolm võidupunkti upitasid Kalju pärast konarlikku hooaja algust ka esikolmikusse, kuid sellel lausel on oma koefitsient juures. Nimelt on koroonaviiruse tõttu meeskondadel peetud erinev arv mänge ning vahetult nõmmekate selja taga oleval Flora on võrreldes Kaljuga koguni kolm kohtumist varuks.