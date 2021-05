Toyota tehnikadirektor pelgab Hyundai «kõik relvad tules» lähenemist

Ühest küljest oleks tarvis keskenduda täie rauga tänavusele aastale, teisalt pole uus hooaeg enam mägede taga. Toyota võistkonna tehnikadirektor Tom Fowler tunnistas DirtFishile, et panustada üritatakse mõlemale, ent see võib nad kehvemasse seisu jätta.

«Arvan, et meie olukord on okei. Aga firmana üritame pidevalt leida tasakaalu 2021. ja 2022. aasta auto arengusse,» alustas Fowler.

«Me võiksime rohkem tänavuse hooaja masinasse panustada, aga peame töötama ka järgmise osas. Tasakaalu pole lihtne leida. Mind muudab murelikuks, et Hyundai hoiab kõik relvad tules selle aasta auto arenduses. See muudab mu närviliseks,» jätkas ta.

Tõsi, seni peetud kolmest etapist kahel on Toyota üsna kindlalt Hyundai seljatanud. Samas pole kruusarallisid veel toimunud, nüüd tuleb neid neli tükki järjest. Eraldi toob Fowler välja üle pika aja kalendrisse toodud Acropolise etapi.

«Isiklikult mulle meeldib, et Acropolis on tagasi MM-sarjas. Aga tiitlivõitlust arvestades olnuks meie võimalused selle rallita paremad, arvestades, millist arendustööd Hyundai on teinud,» viitas Fowler Kreeka nõudlikele ja üsna aeglastele kruusateedele.