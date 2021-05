Kas salateenistus päästis Keenia spordi või on tegu hollywoodiliku vandenõuteooriaga?

Keenia salateenistus andis aprilli lõpus teada, et on pidanud kinni Kiptumi, kes väidetavalt oli osa rahvusvahelisest vandenõust, mille eesmärgiks oli Keenia sportlaste olümpiamängudelt kõrvaldamine.

Kiptumile esitati 12 erinevat süüdistust, kuid ta on need kõik tagasi lükanud. Portaal Athletics Illustrated tõi välja, et ilmselt on siiski tegu Keenia salateenistuse valega, et päästa riigi reputatsiooni, mida on viimasel ajal tabanud mitmed dopinguskandaalid. Lisaks võrreldi seda konspiratsiooni filmitööstusega.