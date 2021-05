Kas Peterburi Zenit suudab teha Euroliiga ajaloo suurima üllatuse?

Ehkki kolm edasipääsejat on veel lahtised, on kõige rohkem pilke pööratud Barcelona poole, kus kohalik klubi võtab vastu Peterburi Zenidi. Šarunas Jasikeviciuse juhendatav ja staaridest kubisev Barcelona võitis põhiturniiri, ent veerandfinaalmatšis on Xavier Pascuali juhendatav Zenit osutanud vaatamata mitme põhimängija vigastustele võrdset vastupanu.